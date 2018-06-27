ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول بالخارجية الأمريكية: أبلغنا روسيا قلقنا بشأن الأوضاع جنوب غرب سوريا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:08 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن قلقة حيال التطورات في جنوب غرب سوريا خصوصا تلك المتعلقة بتكثيف الغارات الروسية والهجمات البرية من قبل قوات الجيش السوري.

وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريح خاص لقناة "الحرة"، الليلة، أن تلك التطورات تعد خرقا واضحا لوقف إطلاق النار، ونحن نراقب الوضع عن كثب.

وأكد أن وزير الخارجية مايك بومبيو شدد خلال اتصاله الأخير بنظيره الروسي سيرجي لافروف، نهاية الأسبوع الماضي، على الطبيعة الحساسة للالتزام المتبادل بوقف إطلاق النار.

وتعد محافظات الجنوب إحدى مناطق خفض التصعيد في سوريا، وقد أعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية أردنية في يوليو الماضي.

ومنذ أسبوع كثفت القوات السورية قصفها على مناطق المعارضة في محافظة درعا وتحديدا ريفها الشرقي والشمالي الشرقي، حيث تدور اشتباكات عنيفة في منطقة تكتسب أهمية من ناحية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى قربها من دمشق.

ترشيحاتنا

تعرف على مسجلي الهدف 100 في آخر 3 نسخ لكأس العالم .. فيديو

«يوسف» يعدِّد مكاسب الأهلي من «ودية فاركو»

وزير الكهرباء: يونيو.. موعد تشغيل التكييف بمنزلي.. فيديو

الأهلي يفوز على فاركو 3-1.. وديًا

استقبال أبطال ألعاب البحر المتوسط بالورود في المطار.. فيديو وصور

مجدي عبد الغني: مؤتمر صحفي غدا للرد على مشاكل المنتخب.. فيديو

لجنة الفتوى: سلس البول والريح لا يبطلان الوضوء أو الصلاة

منتخب بيرو يحقق رقما غائبا منذ 40 عاما في كأس العالم

ميسي رجل مباراة الأرجنتين ونيجيريا

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

شاهد.. تجربة مخترع تثير فزع مذيعة على الهواء

محمد صبحي: عقاقير تمنع من امتصاص الدهون للحد من أمراض القلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

وزير الكهرباء: يونيو.. موعد تشغيل التكييف بمنزلي.. فيديو
وزير الكهرباء: 3 ملايين مشترك يدفع الفرد 12 جنيها شهريا.. فيديو
شاكر: 37 مليار جنيه مخصصات دعم الكهرباء العام الحالي.. فيديو
محمد شاكر: مد دعم الكهرباء 3 سنوات إضافية.. فيديو
دياب يكشف القصة الكاملة لدخوله عالم التمثيل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟