مجدي مرشد: هيئة الدواء ترفع الناتج المحلي وتضبط الأسعار

قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن إنشاء الهيئة العامة للدواء مهم جداً لأنه المعني بسوق الدواء وتنظيمه، وإنتاج الدواء والتصرف في حالة وجود نقص في السوق، ومدى جودته وتنظيم أسعاره والرقابة عليه.





وأضاف "مرشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لابد أن تكون هيئة الدواء مستقلة عن وزارة الصحة، موضحًا أن لها دوراً رقابياً على وزارة التموين لذلك لابد من أن تكون مستقلة، مشيرًا إلى أنها موجودة بجميع دول العالم لدورها القوى والمهم في منظومة الدواء والصحة بشكل عام.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك أكثر من قانون مقدم من النواب وأن هناك قانوناً مقدماً من الحكومة لإنشاء الهيئة، موضحًا أنه ستتم مناقشتها في أقرب وقت للخروج بقانون وبهيئة قوية في أقرب وقت، موضحًا أنه سيتم عقد جلسات استماع ومناقشات بين جميع الأطراف المعنية.





ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن صناعة الدواء المحلي تراجع بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، موضحًا أن كان هناك 8 شركات تابعة للقطاع العام تصنع الدواء المصري تكفي الاحتياج المحلي، وتقوم بتصدير الدواء للخارج، بينما الآن تعمل هذه الشركات بـ 4% من قوة عملها فقط.





وأوضح النائب أن هناك الكثير من المشاكل التي أعاقت عملهم وأدت إلى ضعفهم، أهمها مشكلة عدم التسهيل في تسجيل الأدوية الجديدة، وعدم تحديد أسعار الأدوية المنتجة من شركات القطاع العام، والخسائر التي تلحق بالشركات لسوء تسعير الأدوية، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار الأدوية المنتجة من الشركات المحلية، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تنتج حوالي 1200 نوع دواء أغلبها يخسر بسبب عدم التسعير بالشكل الصحيح.



