أبوالغيط يصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماعات الوزارية للإسكوا

وصل مساء اليوم الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يشارك في أعمال الاجتماعات الوزارية الـ30 للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (إسكوا) والتي تعقد على مدى يومي الأربعاء والخميس.



وتعقد الدورة الوزارية تحت عنوان (التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية)، ويناقش المشاركون الإجراءات المطلوبة التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الدول العربية لمواكبة التكنولوجيا، والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.



تأتي مشاركة الجامعة العربية في إطار تعزيز علاقات التعاون مع الإسكوا في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن.

