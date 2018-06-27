ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: مصر كانت تصنع 97% من احتياجاتها الدوائية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:58 ص
النائب خالد هلالي
النائب خالد هلالي
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن قانون هيئة الأدوية من المقرّر أن يري النور خلال دور الانعقاد القادم، مشيرًا إلى أنه طالما طالبنا بإصدار القانون خلال الفترة الماضية، لما له من أهمية كبيرة على صعيد القطاع الطبي.

وأوضح "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سبب تأخر صدور قانون هيئة الأدوية، أن له الكثير من المحاور الهامة التى تحتاج إلى تأنٍ فى الدراسة قبل صدوره، خاصة أن المنضمين إلى الهيئة عدد كبير من القطاعات، مثل الصحة واتحاد الصناعات وغيرها.

وأشار عضو صحة البرلمان إلى أن دور الهيئة يشمل تنظيم توزيع الأدوية والرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وكذلك عملية التصدير، والتى كنا رواد فيها تصدير الأدوية على المستوى الأفريقي، إذ كانت مصر تصنع حوالي 97% من احتياجاتها، والتي انخفضت الآن إلى 7% فقط.

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن أزمات منتخب مصر في المونديال

الاتحاد الأوروبي بعد فوز أردوغان: مفاوضات ضم تركيا في جمود تام

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

المكسيك تواجه السويد لحسم الصعود لدور الـ 16 في كأس العالم

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

ننشر تفاصيل لقاء سفير رواندا ونقيب المهندسين

أول رد من الشرطة الروسية على إخلاء 16 موقعاً خلال كأس العالم

النفط يقفز مع حث أمريكا حلفاءها على وقف استيراد الخام الإيراني

انضمام 928 عضواً جديداً للأوسكار بينهم فنانون عرب

قتيل و12 مصاباً في انفجار بمستشفى تكساس

هاني رمزي يوضح طبيعة منصبه الجديد في الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟