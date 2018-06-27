برلماني: مصر كانت تصنع 97% من احتياجاتها الدوائية

أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن قانون هيئة الأدوية من المقرّر أن يري النور خلال دور الانعقاد القادم، مشيرًا إلى أنه طالما طالبنا بإصدار القانون خلال الفترة الماضية، لما له من أهمية كبيرة على صعيد القطاع الطبي.





وأوضح "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سبب تأخر صدور قانون هيئة الأدوية، أن له الكثير من المحاور الهامة التى تحتاج إلى تأنٍ فى الدراسة قبل صدوره، خاصة أن المنضمين إلى الهيئة عدد كبير من القطاعات، مثل الصحة واتحاد الصناعات وغيرها.



