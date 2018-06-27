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أخبار العالم

البعثة الأممية في مالي: إعدام 12 مدنيًا بأحد الأسواق

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:02 ص
محمد صالح عناديف
محمد صالح عناديف
أ ش أ
أعلنت البعثة الأممية في مالي، أمس الثلاثاء، عن أن قوات البلاد المشاركة في القتال ضد الجماعات المسلحة قد أعدمت 12 مدنيًا ردًا على مقتل جندي في هجوم وقع في مايو الماضي.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن البعثة الأممية تأكيدها، في بيان، أن التحقيق في الحادث توصل إلى أن الجنود الماليين من قوة مجموعة دول الساحل الخمس، "تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي"، أعدمت 12 مدنيًا في سوق بمنطقة "بولكسي" وسط البلاد في 19 مايو الماضي.

وأوضحت البعثة، في بيانها، أن هناك تقريرا تم تسليمه إلى الحكومة المالية وأن رئيس البعثة، محمد صالح عناديف، "يدعو السلطات في مالي لضمان إجراء التحقيق في أسرع وقت ممكن".

وأشارت القناة "يورونيوز" إلى أن السلطات المالية لم تعلق حتى الآن على هذه التطورات.

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