محمد شاكر: مد دعم الكهرباء 3 سنوات إضافية.. فيديو

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة بدأت خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء من عام 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية خطة التغلب على دعم الكهرباء وإزالته تماما خلال 5 سنوات.



وأضاف " شاكر" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن هناك حالة من التدرج في إزالة دعم الكهرباء، لأن أحد مشاكلنا تتمثل في بيع الكهرباء بسعر أقل من تكلفتها الحقيقية في ظل زيادة الطلب على الطاقة الكهربية.



وتابع قائلا:" مع بداية خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أثرت على هيكلة أسعار الكهرباء".



وأكمل: "أتخذنا قرارا بمد فترة إزالة الدعم لمدة 3 سنوات إضافية بدلا من رفع الدعم تماما خلال عام 2019".

