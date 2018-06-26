الكشف عن عملية الكثبان الرملية الإسرائيلية في أنجولا

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية الكثبان الرملية التي تنفذها شركات إسرائيلية في أنجولا. وقالت القناة إن التصحر والكثبان الرملية يهددان أنجولا فيما تقف إسرائيل إلى جانب الدولة الأفريقية لمساعدتها في التغلب على هذه المشكلة.



وأوضحت أن الوضع في أنجولا خطير للغاية، حيث بدأت الكثبات الرملية تنتشر في المدن، ولفتت إلى أن الرمال القادمة من صحراء ناميب بدأت تغطي بلدة تمبوا، وبدأت الجدران تنهار وغطت الرمال البيوت، وقال القناة: بدأت الرمال بالفعل في دفن المدينة".



وأوضحت أن شركة مترالي الإسرائيلية قامت بزراعة حائط شجري لصالح وزارة الزراعة الانجولية، مشيرة إلى أن الجدار يبلغ طوله حوالي 9 كيلومترات، ويتكون من 13 صفا من الاشجار أي أكثر من 100 كيلومتر متربع.



وعملت السفارة الإسرائيلية في أنجولا على إشراك أطفال تومبوا في عملية زراعة الاشجار وتعلم كيفية الحفاظ على الغابة وعدم قطع الخشب للتدفئة أو استخدامات أخرى.

