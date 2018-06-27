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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على بقية الأنحاء نهارًا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. 

وذكرت الهيئة في بيان أن حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة 25 – 40، إسكندرية 21- 34، قنا 26- 42، الأقصر 26- 43، أسوان 30– 43.

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

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