شوبير يطالب مجلس الجبلاية بتطهير نفسه.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بتطهير نفسه عقب إخفاق منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مونديال روسيا 2018 وتلقي 3 هزائم متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.





وقال «شوبير» عبر برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»:" على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تطهير أنفسهم من الأخطاء والتجاوزات التي تمت مع بعثة منتخب مصر بروسيا".





وأضاف: "لو هناك أي عضو من أعضاء الجبلاية مُدان أتمنى أن يكون هناك حساب له، كون الدولة عازمة على محاسبة المُخطئ فى خروج منتخب مصر بهذا الشكل السيئ من المونديال".





وأردف: "المدرب عندما يخطئ تتم إقالته، وأى لاعب أيضا لو أخطأ يتم استبعاده ، كذلك أيضا لو هناك أي عضو مخطئ أو فى تجاوز لابد من محاسبته حتى لو كان المهندس هاني أبو ريدة نفسه".



