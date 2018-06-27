شوبير يطالب مجلس الجبلاية بتطهير نفسه.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بتطهير نفسه عقب إخفاق منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مونديال روسيا 2018 وتلقي 3 هزائم متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.
وقال «شوبير» عبر برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»:" على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تطهير أنفسهم من الأخطاء والتجاوزات التي تمت مع بعثة منتخب مصر بروسيا".
وأضاف: "لو هناك أي عضو من أعضاء الجبلاية مُدان أتمنى أن يكون هناك حساب له، كون الدولة عازمة على محاسبة المُخطئ فى خروج منتخب مصر بهذا الشكل السيئ من المونديال".
وأردف: "المدرب عندما يخطئ تتم إقالته، وأى لاعب أيضا لو أخطأ يتم استبعاده ، كذلك أيضا لو هناك أي عضو مخطئ أو فى تجاوز لابد من محاسبته حتى لو كان المهندس هاني أبو ريدة نفسه".
واختتم «شوبير» حديثه: "لدي معلومات مؤكدة ليست إدانة ولكنها حقيقة تخص أحد أعضاء مجلس الجبلاية، لكن لن أتطرق إلى الحديث فيها إلا بعد انتهاء اتحاد الكرة من المؤتمر الصحفي غدًا الاربعاء الذي سوف يوضح فيه كل تفاصيل رحلة المنتخب الى روسيا".