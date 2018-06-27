حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو:





1548 - العثمانيون يحتلون مدينة تبريز والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني.





1844 - مقتل مؤسس الطائفة المورمونية جوزيف سميث وذلك عندما اقتحمت السجن المحتجز به بولاية إلينوي جماعة معادية للمورمونية وقاموا بقتله مع شقيقه «هيروم».





1950 - الولايات المتحدة تتخذ قرارًا بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية وذلك لمحاربة كوريا الشمالية.





1954 - افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو.





1967 - تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.





1977 - الإعلان عن استقلال جيبوتي.





1981 - محاولة اغتيال علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران والتي أدّت إلی إصابة ذراعه وحباله الصوتية ورئته وانقطاع عدد من العروق وعصبات من يده اليمني التي أصيبت بالشلل التّام.





1991 - القوات اليوغوسلافية تغزو جمهورية سلوفينيا بعد يومين من إعلانها الاستقلال.





1995 - ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم.





2007 - رئيس مجلس الوزراء البريطاني توني بلير يستقيل من منصبه، وجوردون براون يخلفه.





2008 - بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل ومليندا غيتس.





2009 -





الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد تسميته من 86 نائبًا في البرلمان.





الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل من منصبه رسميًا بعد قيامه بتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة لكي يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر وذلك في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به.





2011 - المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة بتوقيف العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك على خلفية القتال الدائر في ليبيا بعد أندلاع ثورة 17 فبراير.





2012 - هجوم ‫‏إرهابي‬ يستهدف مقر القناة الإخبارية السورية في بلدة دروشا بريف دمشق، يسفر عن مقتل 3 إعلاميين و4 حراس أمن.





2015 -





موجة حر في الباكستان تقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن ضربت البلاد منذ حوالي نصف شهر.





حيدر العبادي يعلن اعتقال عبد الباقي السعدون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل وأحد أبرز المطلوبين للحكومة العراقية.





2016 - 4 تفجيرات انتحارية متتالية استهدفت بلدة القاع اللبنانية قرب الحدود مع سورية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح.



