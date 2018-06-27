النواب الأمريكي يوافق على قانون لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي وسط مخاوف بشأن مساعي الصين لإقتناء التكنولوحيا الأمريكية.





وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المشروع بأغلبية 400 صوت ضد صوتين اثنين.





والمشروع هو أحد سلسلة قوانين مقترحة تدرسها إدارة ترامب والكونجرس للتصدي لما تعتبره تجارة وممارسات غير نزيهة للملكية الفكرية من جانب الصين.





ويتضمن أحد مشاريع القوانين فرض رسوم جمركية على سلع تتراوح من الألومنيوم إلى السيارات ومساعي لمنع توسع شركتي الاتصالات الصينيتين هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي في الولايات المتحدة.



