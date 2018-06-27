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أخبار العالم

النواب الأمريكي يوافق على قانون لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:02 ص
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
رويترز
وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي وسط مخاوف بشأن مساعي الصين لإقتناء التكنولوحيا الأمريكية.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المشروع بأغلبية 400 صوت ضد صوتين اثنين.

والمشروع هو أحد سلسلة قوانين مقترحة تدرسها إدارة ترامب والكونجرس للتصدي لما تعتبره تجارة وممارسات غير نزيهة للملكية الفكرية من جانب الصين.

ويتضمن أحد مشاريع القوانين فرض رسوم جمركية على سلع تتراوح من الألومنيوم إلى السيارات ومساعي لمنع توسع شركتي الاتصالات الصينيتين هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي في الولايات المتحدة.

ويتصدى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ونسخة منه في مجلس الشيوخ، بشكل محدد للمخاوف من أن شركات صينية، الكثير منها لها صلات بالحكومة، تحاول شراء مصنًعين أمريكيين لأشباه الموصلات وشركات أخرى للتكنولوجيا.

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