شاكر: 37 مليار جنيه مخصصات دعم الكهرباء العام الحالي.. فيديو

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة موضوعة لرفع الدعم عن الكهرباء، لافتا إلى أن هناك ضغطا على المواطن المصري ولكن علينا أن نتحمل خطوات الإصلاح الاقتصادي للنهوض بمصر.



وأضاف " شاكر" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا: " نحاول تخفيف تلك المعاناة .. وراعينا الأسعار الخاصة بالطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض".



وتابع قائلا:" 37 مليار جنيه مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام الحالي، وما يحدد سعر الطاقة الكهربائية هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لرئاسة الوزراء".

