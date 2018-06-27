بدء منظومة النظافة في مصر الجديدة.. 17 يوليو القادم

أعلن المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة بدء منظومة النظافة الجديدة بالحي بعد انتهاء عقد شركة النظافة الاسبانيه fcc ، وذلك في 17 يوليو القادم.





وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكني من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء على ظاهرة الفريزة الذين يتسببون في تشويه الشوارع حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة.





وناشد رئيس الحي المواطنين وضع أكياس القمامة امام الوحدات السكنية وتجميعها ليسهل رفعها مع تسهيل دخول متعهدى الجمع السكنى لرفع أكياس القمامه وعدم إلقاء أية مخلفات خارج العقار لعدم المساءلة القانونية.



