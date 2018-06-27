أبرز ما جاء في صحف الأربعاء.. لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357».. الحكومة تستعد لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. الرئيس يوجه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

نستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، ونبدأها بصحيفة الأهرام اليومية:









الأهرام:

الرئيس: التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.

وقال السفير بسام راضي، إن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع، استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وتطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر، وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.

وشدد المهندس عمرو نصار، في هذا الإطار، على أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وخفض الاستيراد، إضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير تناول أيضًا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الإفريقية بالنسبة للصادرات المصرية، وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الإفريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصةً منطقة غرب أفريقيا.

وأوضح المهندس عمرو نصار، حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين، وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.

كما تطرق الوزير إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة. ​









الأخبار:

بيان الحكومة أمام البرلمان.. الإثنين





يلقي د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل.. وأكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب انه تقرر تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لتصبح يوم الإثنين الموافق 2 يوليو . بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الاحد أول يوليو باعتباره إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

وفي سياق متصل بحث د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف زراعة الأرز مع وزيري الري والزراعة، وتم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز وعدم مخالفتها، في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الزراعة أشار إلي أن هناك التزاما من المزارعين بالمساحات المحددة، ونجحت أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة في مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة في محافظات وسط الدلتا.

وعرض وزير الموارد المائية والري تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحفاظ علي الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، والنتائج المترتبة علي ذلك، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات في ظل التحديات التي تواجهنا، وأكد أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز بما يزيد من الانتاجية، ويوفر في استهلاك المياه، وأن الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وللالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج ايجابية في كمية المياه الموفرة.

وقال المتحدث ان مجلس الوزراء سمح لهيئة السلع التموينية باستيراد الأرز بهدف ضبط السوق ومنع تخزينه لرفع سعره ومنع احتكاره وعدم ارتفاع أسعاره.

وأصدر د. مدبولي، استحداث التقسيمات: التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت مسميات التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتقييم والمتابعة والمراجعة الداخلية والموارد البشرية والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

علي أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية، بمحافظة أسيوط، بطول 22.6كم، علي الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية من أعمال المنفعة العامة علي أن يتم بطريق التنفيذ المباشر الاستيلاء علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها »41»‬ فدانا »‬بطول 4.4كم وبعرض متوسط 30 مترا»، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرون بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي الاجمالي والكشوف ذات الصلة.

وأصدر د.مدبولي قرارا بالنظام الخاص بإنابة الوزراء للقيام بأعمال من يتغيب منهم.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة المسمي الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية والتطبيقية.. وتم ترشيح د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أسامة عبدالحي وكيل النقابة كممثلين عن النقابة في تشكيل اللجنة.









الجمهورية:

رئيس "امتحانات الثانوية":

لا تعديل في "نموذج إجابة" الديناميكا والأحياء.. ومستشار "الرياضة" يؤكد: المسائل من الكتاب.. والرسومات واضحة





رفض الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ادخال اي تعديلات علي نموذج اجابة الديناميكا للعلمي رياضة استجابة لمحاولات أولياء الأمور الضغط علي القائمين علي العملية الامتحانية بمنح درجات للطلاب لا يستحقونها.

احال الدكتور حجازي إلي حسين محمود مستشار الرياضيات شكاوي أولياء الأمور حول مسألة الجراف التي اعتبروها غير واضحة بسبب الرسمة المصاحبة لها التي قالوا عنها انها غير واضحة في البوكليت ولم تحدد النقطة هل هي 2 أو 5.2 بسبب ان خط الرسمة لم يكن واضحا واحتار الطلاب هل هي 2 أم 5.2. ولذلك لعدم رؤية مكان النقطة بوضوح نرجو اعتبار من حلها 2 أو 5.2 تعتبر صحيحة لأن الطلاب ليس لهم ذنب فيه فكان الناتج إما 1 أو 52.1 والإجابة متقاربة جدا.

كان رد حسين محمود مستشار الرياضيات صادما للطلاب وأولياء الأمور بأن الرسم واضح جدا كما هو موضح وان المطلوب هو ان يوجد الطالب العلاقة بين القوة والزمن من خلال ايجاد معادلة الخط "و ا" وليس ايجاد الاحداثيات من الرسم.

قال المستشار إن المسألة مأخوذة بالنص من مسائل الكتاب المدرسي وليست جديدة علي الطلاب مؤكدا ان هناك الكثير جدا من الطلاب الذين أجابوا اجابات صحيحة عن هذا السؤال واختتم رأيه بأن الشكوي في غير محلها اطلاقا.

وفي اللغة العربية فيما يخص الأسئلة المقالية أكد المسئولون قبول إجابة الطالب المشابهة لما ورد في النموذج ومن أمثلة ذلك: سؤال نص لمحات من حياة العقاد. فتقبل الإجابة التي يربط فيها الطالب بين سمات الأسلوب وشخصية العقاد. ويقبل من الطالب مفرد "دلائل" "دليل أو دلالة" وكذلك تقبل الجموع الأخري لكلمة "قليل" بجانب الجمع "أقلاء" مثل: قلل وقللون. والجمع السالم لها "قليلون أو قليلات" وبخصوص امتحان الدمج تم اضافة "درجة" للسؤال "2" علي السؤال "1" فيصير تقديره من "درجتين". وهذا للصالح العام. ولصالح أبنائنا الطلاب.

وبالنسبة لشكاوي الطلاب من الفيزياء تم تعديل نموذج الإجابة لصالح الطلاب بعد اللبس الذي حدث من بعض الطلاب بحل المسائل وفقا للأرقام المكتوبة باللغة الانجليزية فهناك من قام بالحل من اليمين لليسار والعكس حيث إنه من المفترض أن الطالب الذي قام باختيار أي اجابة من الإجابتين صحيحتين قد قام بالعمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للإجابة. بغض النظر عن اتجاه قراءته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية. أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب وذلك مراعاة لصالح الطلاب ويحصل الطالب علي درجة الجزئية "ب" كاملة مادام قد كتب القانون بطريقة صحيحة. وعوض بناتج الجزئية "أ" سواء كما ورد بنموذج الإجابة. أو الناتج عن استخدامه قيمة 3.0. حيث يعاقب الطالب علي الخطأ مرة واحدة فقط.

وفي الاحياء رفض المسئولون بالوزارة الاستجابة لمطالب الطلاب في تعديل نموذج الإجابة بناء علي وجود اخطاء وكان رد أعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان ان الصفحة 19 من الكتاب المدرسي لمادة الأحياء المقرر علي طلاب الصف الثالث الثانوي تضمنت ما يحدث عند تناقص جزئيات "ATP" والتي تعتبر مجموعة الفوسفات أحد مكوناته.

ومن خلال ما درسه الطالب في العام الدراسي الحالي 2018/2017 فإنه علي علم بأن الاختصار "ATP" الذي يقوم بدراسته وتكراره في الصف الثالث الثانوي هو أدينوسين ثلاثي الفوسفات والذي سبق وان درس الطالب تركيبه في الصف الثاني الثانوي.

وبناء عليه أكد أعضاء الهيئة الفنية ان السؤال يقيس مستويات معرفية عليا في إدراك العلاقات بين المكونات وأهميتها. والسؤال مخصص له درجة واحدة في نموذج الإجابة كما ان الإجابات الموجودة عن هذا السؤال بنموذج الإجابة صحيحة تماما ولا تحتاج إلي أي تعديلات.









الشروق:

وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357»





أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى «57357» لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت «والي»، في تصريحات لها اليوم، إن الوزارة ستقوم بمراجعة كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون، وأن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية إلا أنه تقديرًا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى «57357».

وأضافت «والي»، أن من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي والخمس أعوام السابقة والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.

وستقوم اللجنة أيضا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع اللجنة كافة التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات.

وسيشمل عمل اللجنة مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام، حيث بدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة وتوزيع المهام والأدوار؛ لإتمام مهمتها في أسرع وقت دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى.





المصرى اليوم:

"أكساد" تحذر من مخاطر المناخ على الأمن المائي والغذائي بالمنطقة





افتتح الدكتور رفيق صالح، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اجتماع المجلس التنفيذي، التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم، بمشاركة مصرية، وحضور المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، ووفود من المغرب وتونس ولبنان وسوريا والكويت والصومال.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على زيادة معدلات الفقر المائي بالمنطقة، وكذلك على الأمن المائي والغذائي.

وناقش الاجتماع، عددا من المذكرات، منها مشروعات تطوير إنتاج النخيل بالمنطقة العربية، وخارطة الاستثمار الزراعي في السودان، ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على المواد المائية والأرضية بالمنطقة العربية، ومشروع تسويق وتصنيع لحوم الإبل، وتقديم الدعم الفني لفلسطين، حيث اشار المشاركون بالاجتماع إلى أن سوسة النخيل تشكل تهديدا خطيرا لخطة العرب في النهوض بالصادرات العربية من التمور المطلوبة للأسواق الدولية.

وشدد صالح، في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس التنفيذي، اليوم، على أهمية مواجهة محدودية الموارد المائية بالمنطقة، بالتوسع في مشروعات حصاد الأمطار، لتلبية احتياجات الزراعة في مختلف مناطقها العربية، وخاصة في الأردن ومصر، مشيرا إلى أن الأردن له تجارب مميزة في الاستفادة من مواردها المائية لتطوير القطاع الزراعي بها.

ولفت مدير عام "أكساد"، إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية للمركز، والمقرر لها اليوم، الأربعاء، بحضور وزراء الزراعة العرب، ستبحث أوضاع الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات التي تواجهها الامة، مشيرا إلى أن أخطر هذه التحديات هي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المنطقة، فضلا عن تأثيرها على ارتفاع معدلات التصحر، وانخفاض إنتاجية المحاصيل وارتفاع معدلات الملوحة بالأراضي.

ومن جانبه قال الحنيفات، إن الأردن من أكثر البلاد تعرضا لأزمة الفقر المائي الشديد، وهو ما أدى إلى ظهور تجارب ناجحة للاستفادة من كل قطرة مياه، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في القطاع الزراعي.