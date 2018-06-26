تكثيف الأعمال بالدائري الإقليمي للافتتاح يوليو المقبل.. صور

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجأة لمتابعة التشطيبات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي.



وأكد وزير النقل، خلال لقائه مع العاملين أن الفترة القادمة تشهد استمرار جولات متابعة المشروعات خلال الفترات الصباحية والمسائية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها الوزارة وفق الجداول الزمنية.



وتفقد الوزير خلال الجولة قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال العواكس واللوحات الإرشادية والنيوحرسي والإضاءة على الكباري، وأن تتم كافة الأعمال بجودة عالية، مشيرا إلى أن الطريق يكون جاهزا للافتتاح خلال شهر يوليو المقبل.



وأوضح الدكتور هشام عرفات أنه بعد افتتاح طريق" شبرا - بنها الحر"، وافتتاح القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي منذ عدة شهور، وبعد الانتهاء من القوس الشمالي الغربي، فإن طريق الدائري الإقليمي سيمثل جزءًا مهمًّا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.



وأشار عرفات إلى أنه يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة الرحلات وزمنها ومسافتها بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.