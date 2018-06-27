وزير الكهرباء: يونيو.. موعد تشغيل التكييف بمنزلي.. فيديو

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استهلاك 50 كيلو وات يكلف الدولة 65 جنيهاً، ويدفع المواطن فاتورة 12 جنيهاً، مشيرا إلى أن النسبة التي يدفعها المواطن لا تتعدى 18% من قيمة التكلفة الفعلية.





وأضاف شاكر، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن استهلاك 200 كيلو وات يدفع 33.3% فقط من القيمة الفعلية للفاتورة.



