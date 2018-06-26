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وزير الكهرباء: 3 ملايين مشترك يدفع الفرد 12 جنيها شهريا.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:51 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو ممدوح
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التعيين في وزارة الكهرباء لا يتم إلا من خلال المسابقات، مشيرا إلى أن التعيينات تتم بشفافية تامة.

وأضاف شاكر، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أنه يفضل أن يكون جهاز تنظيم الكهرباء مستقلا عن وزارة الكهرباء، وألا يكون الوزير هو رئيس هذا الجهاز.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد المشتركين في العدادات الكهربائية بلغ 26 مليون مشترك، مشيرا إلى أن 3 ملايين ونصف مشترك يصدر لهم فواتير باستهلاك 50 كيلو وات وتكون الفاتورة 12 جنيها.

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