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برلمان

شباب الاستقرار والتنمية: الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم برنامج واقعي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال المستشار ايهاب وهبي الأمين العام لتحالف شباب الاستقرار والتنمية إنه على الحكومة الجديدة تقديم برنامج واقعي يرفع عن كاهل المواطن اعباء مشكلات عقيمة في فترة زمنية محددة وبحلول جذرية واقعية تبتعد عن التسكين والتسويف والمراوغة.

وأكد "وهبى" فى بيان صحفى له ان مصر الجديده تحتاج بداية ان تسير وفق منهج وخارطة تستند الي الحلم والعلم، وتحتاج أيضاً إلى أن نري موظفين بل مبدعين يستطيعون اتخاذ قرار يضع حلولاً جذرية لمشكلات عقيمة مازالت تطل بوجهها القبيح علينا. 

وتابع أننا نعود ونكرر أننا نريد طفرة تعليمية وصحية يسبقها تغير شامل لمنظومة تعليمية أصبحت لا تحتمل الترقيع والتسويف ، بالإضافة إلى طفرة وتقدم في ملف الزراعة لتحقيق اكتفاء ذاتي وكل ذلك واكثر يجب ان يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي الذي سيصل بنا الي عدالة اجتماعية وحرية وأمن وأمان شعب اقتصاديا واجتماعيا.

واوضح اننا ننتظر ما ستقدمه الحكومة الجديدة من قدرات رقابية صارمة لمراقبة الأسواق واقضاء علي جشع التجار.

واختتم قائلًا إننا نتمني ان يحدث تقدم ملحوظ في معالجة ملف المحليات بداية بانتخابات نزيهة نهاية بأسلوب جديد وحلول خارج الصندوق للقضاء علي مشكلات مجتمعية غاب عنها ميزان المعقول نتيجة فساد طال كل المرافق وطال منظمة التعامل مع المواطن المصري الصابر والمحتمل والمنتظر لمصر الجديدة لتحترم فيها آدميته عبر خدمات راقية تقدم له يستحقها بالفعل.

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