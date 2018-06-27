شباب الاستقرار والتنمية: الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم برنامج واقعي

قال المستشار ايهاب وهبي الأمين العام لتحالف شباب الاستقرار والتنمية إنه على الحكومة الجديدة تقديم برنامج واقعي يرفع عن كاهل المواطن اعباء مشكلات عقيمة في فترة زمنية محددة وبحلول جذرية واقعية تبتعد عن التسكين والتسويف والمراوغة.





وأكد "وهبى" فى بيان صحفى له ان مصر الجديده تحتاج بداية ان تسير وفق منهج وخارطة تستند الي الحلم والعلم، وتحتاج أيضاً إلى أن نري موظفين بل مبدعين يستطيعون اتخاذ قرار يضع حلولاً جذرية لمشكلات عقيمة مازالت تطل بوجهها القبيح علينا.





وتابع أننا نعود ونكرر أننا نريد طفرة تعليمية وصحية يسبقها تغير شامل لمنظومة تعليمية أصبحت لا تحتمل الترقيع والتسويف ، بالإضافة إلى طفرة وتقدم في ملف الزراعة لتحقيق اكتفاء ذاتي وكل ذلك واكثر يجب ان يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي الذي سيصل بنا الي عدالة اجتماعية وحرية وأمن وأمان شعب اقتصاديا واجتماعيا.





واوضح اننا ننتظر ما ستقدمه الحكومة الجديدة من قدرات رقابية صارمة لمراقبة الأسواق واقضاء علي جشع التجار.



