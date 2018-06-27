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برلمان

المصريين الأحرار يتدخل لحل مشاكل المواطنين في الإنارة والمياه بالإسكندرية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أمينة الدسوقي
استجاب حزب «المصريين الأحرار» بالإسكندرية لشكوى أهالي منطقة كامب شيزار بأعمال إصلاح الإنارة.

وبناء علي توجيهات المهندس طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة ونائب دائرة سيدي جابر وباب شرق، قام السيد رفعت عضو الحزب بابلاغ الجهات المختصة والتي أجرت أعمال الإصلاح على الفور.

ووجه السيد رفعت، الشكر إلى المهندسة سامية عوض مدير عام الإضاءة بالإدارة العامة وكافة المسؤولين وأيضا بهيه عبد الفتاح رئيس حي وسط ومعاونيها على سرعة الاستجابة والتنفيذ.

كما تدخل الحزب لحل إشكالية ضعف وصول مياه الشرب إلي منازل أهالى منطقة عزبة حجازي والذين تواصلوا مع الأمانة لحلها، مما دعا علاء إبراهيم مسؤول الإعلام بالإسكندرية التواصل مع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المهندس حسنى مدير الإدارة الهندسية فرع الإبراهيمية لحل الأزمة.

وبناء عليه وضع الخطط المناسبه ورسم آليات العمل لانهاء الإشكالية وعدم تكرارها.

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