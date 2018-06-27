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منوعات

نبرة صوتك معيار الترقية الوظيفية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
وكالات
يحلم كل شخص بالترقي فى وظيفته للوصول إلى أفضل المناصب من أجل العيش بصورة أفضل، لذلك يبذل الجميع قصاري جهده للوصول لهذا الهدف.

لذلك يجب توخى الحذر دائما بشأن كل حرف نقوله في العمل، خوفا من الطرد أو عدم الترقية، ولكن يبدو الآن أنه يجب الحذر من كيفية نطق الكلام.

وبحسب "سبوتنك"، كشفت دراسة جديدة من جامعة سوراي في المملكة المتحدة، أن الموظفين أقل عرضة للعمل في مناصب قيادية لسبب ليس في الحسبان، وهو نبرة صوتهم.

من كان يظن أن معيار مثل هذا، سيكون عاملا حاسما وراء تعيين أو ترقية الأشخاص، أو عدم توظيفهم وترقيتهم، ولكن من الواضح أنه أصبح حقيقة، وفقا لدراسة أجريت في عام 2017 بالمملكة المتحدة.

وفي هذه الدراسة، طلب من المشاركين فيها بالتنكر في صورة مديرين للتوظيف، يقومون بتقييم المرشحين المحتملين لمناصب تنفيذية زائفة، حيث طلب من المشاركين أن الخضوع لمقياس من 1 إلى 5، حول قابلية المرشح للتوظيف، مع توفير مرتبات يعتقدون بأنها تتناسب مع الوظيفة ومؤهلات المرشحين.

وتم تقييم المرشحين المحتملين، واختيارهم بواسطة عينات صوت وصورة، من مجموعة من المرشحين، الذين هم كانوا إما مستقيمي الجنس أو مثليين.

وكانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة مذهلة للغاية؛ فبالنسبة للمرشحات من النساء، عندما كان ينظر إلى إمرأة بأنها غير متطابقة بين الجنسين، أو لديها صفات أقل أنوثة، حصلت على علامات أقل في التقييم، من أجل التوظيف والراتب.

وبالنسبة للرجال كانت النتيجة متشابهة، إذ لعبت نبرة الصوت دورا حاسما في الاختيار، فتم النظر إلى الرجال شبه المثليين بأنهم أقل ملاءمة للتعيين، وليس ذلك فحسب، بل أن المثليين بشكل صريح نالوا مرتبات أقل مقارنة بالمرشحين الذي يتمتعون بنبرة صوت "رجولية".

ووفقا للطبيب فاسولي، معد الدراسة، فذلك يبرز مشكلة حقيقية في مكان العمل وللآفاق المهنية للشعوب، وأضاف أنه على الرغم من كل العمل المبذول لتخفيف التمييز ضد مجتمع المثليين جنسيا، فإن الناس دون وعي يقومون بتكوين آراء مسبقة عن الأشخاص قبل التعرف عليهم.

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