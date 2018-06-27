ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

دراسة: مضيفات الطيران الأكثر عرضة للسرطان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
وكالات
أظهرت نتائج دراسة أجرتها جامعة "هارفارد" الأميركية، أن مضيفات الطيران، هنّ الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بين النساء العاملات في مهن أخرى.

وبحسب "سكاى نيوز" قالت الدكتورة أيرينا موردوخوفيتش، المسؤولة عن الدراسة، إن النتائج كانت "مفاجئة" بسبب انخفاض الوزن والإقبال على التدخين لدى مضيفات الطيران.

ومن نتائج الدراسة، ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50 بالمئة لدى مضيفات الطيران، مقارنة بالنساء العاملات في مهن أخرى، حيث أن العمل في ارتفاع عال جدا عن سطح الأرض، يرفع نسبة الإصابة "بالإشعاع الكوني" من 100 إلى 300 مرة.

وتتعرض مضيفة طيران واحدة من بين كل 7 للإصابة بالسرطان، وفقا للدراسة التي شملت 5366 مضيفة طيران، وارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان لدى المضيفات خلال السنوات الماضية، بسبب زيادة معدل ارتفاع الطائرات عن الأرض، وطول مدة الرحلات، مقارنة بالسابق.

وكانت دراسات سابقة قد أكدت أن طواقم الطائرات يتعرضون للإشعاع أكثر من العاملين في مختبر نووي.

ترشيحاتنا

انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية

ملكة بريطانيا تقر قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

تضارب الأنباء حول اختطاف عضو بالمجلس الرئاسي الليبي

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

تعرف على سر غياب إسماعيل يوسف عن جنازة لاعب الزمالك

منتخب بيرو يحقق رقما غائبا منذ 40 عاما في كأس العالم

MBC تتعاقد مع رضا عبد العال بعد نجاح توقعاته لمنتخب مصر

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

حكم صلاة الفرائض في البيت

أنثي دب تنتحر لتنقذ صغارها أسفل عجلات القطار.. فيديو

شوبير يكشف سبب عودة محمد صلاح إلى القاهرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟