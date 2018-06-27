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ثقافة

ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ألقت د. شذى جمال إسماعيل أستاذ الفنون القبطية بكلية سياحة وفنادق بجامعة حلوان محاضرة بعنوان " فنون الأيقونات القبطية والتصاوير الجدارية" وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للوحدات الأثرية، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان " كشف تزوير الآثار القبطية "،بحضور حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الآثرية بالموانئ المصرية، وتستمر عدة أيام.

وأوضحت "اسماعيل" في محاضرتها أن الأساس الراسخ في عملية كشف تزوير الآثار القبطية وجوب دراستها دراسة متأنية ومفصلة والتعرف علي الآثر من الناحية التاريخية والفنية، وذلك سواء كانت ايقونة أو جدارية أو بردية أو غيرها .

وتناولت في محاضرتها تعريف الايقونة والفرق بينها وبين الجدارية سواء في طريقة الصناعة، أو في السمات الفنية مثل تدريجات الألوان والنسب التشريحية للوجه.

وأكدت أن الهالة التي حول رأس المسيح والسيدة العذراء لابد أن تكون دائمًا باللون الأصفر رمز النور الإلهي وليس أي لون آخر. 

وأكدت أن هناك خطوات جادة واتجاهات واضحة لرئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الآثار ووزارة السياحة من أجل ضم طريق رحلة العائلة المقدسة بمصر إلي قائمة التراث العالمي وذلك لجذب نوع جديد من السياحة إلي مصر .

وأوضحت أن دور وزارة الآثار والمنافذ الأثرية في الحفاظ علي التراث القبطي من التهريب والإتجار يعد مهمة قومية حيث إنه لا يملك أي شخص حق التفريط في تلك الثروة القومية.
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور
ضم رحلة العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي.. صور

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