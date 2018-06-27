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محافظات

ثقافة شمال سيناء تحتفل بثورة يونيو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
احمد صالح
ينظم قصر ثقافة شمال سيناء احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، تبدأ بعرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية، وتعقبه محاضرة تثقيفية تحت عنوان «الطريق الصحيح 30 يونيو»، والتى تلقيها سوسن حجاب.

وينظم القصر، مسابقة ثقافية بالمكتبة العامة بالعريش، يقدم من خلالها للفائزين فى المسابقة عددًا من الجوائز القيمة وشهادات التقدير.

كما تقدم فرقة العريش للفنون الشعبية عرض فني بجمعية المسلمين بالعريش بقيادة جامع عبدالرسول، تقدم من خلالها الفرقة الفلكلور الشعبى السيناوى المتمثل فى التابلوهات الراقصة «المباش، وقيموا الأفراح، والتحية، ورجال سينا، والدبكة السيناوي، والصيادين، والفرح العريشي»، وبعضا من الأغنى الوطنية بمناسبة30  يونيو.

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