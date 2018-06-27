ثقافة شمال سيناء تحتفل بثورة يونيو

ينظم قصر ثقافة شمال سيناء احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، تبدأ بعرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية، وتعقبه محاضرة تثقيفية تحت عنوان «الطريق الصحيح 30 يونيو»، والتى تلقيها سوسن حجاب.





وينظم القصر، مسابقة ثقافية بالمكتبة العامة بالعريش، يقدم من خلالها للفائزين فى المسابقة عددًا من الجوائز القيمة وشهادات التقدير.



