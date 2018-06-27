أسرع طريقة لتحضير البان كيك

طريقة مبتكرة لتحضير البان كيك بمذاق لا يقاوم للشيف إلهام فتحى





المقادير..





1 كوب دقيق

2 ملعقتان كبيرتان سكر

2 ملعقه صغيرة بيكنج باودر

1 بيض مخفوق

1 كوب حليب

2 ملعقتان زيت نباتي





طريقة التحضير..





في وعاءٍ كبير أخلطي الدقيق، السكر، البايكنج باودر والملح وقومى فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.





أخلطي المكونات جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.





في المقلاة سخني مقلاة واسعة على النار ثم اسكبي ربع كوب من العجينة قلبي البان كيك من الجهتين وكرري العملية حتى