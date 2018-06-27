شاكر: لا دعم لمن يتخطى حاجز الألف كيلو وات.. فيديو

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن من تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة به أكثر من 2000 جنيه يتعدى معدل استهلاكه الـ1000 كيلو وات شهرياً، مؤكداً أن الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه الـ1000 كيلو وات.





وأضاف "شاكر" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن من كان استهلاكه في الشهر حوالي 650 كيلو وات في الشهر كان يدفع 376 جنيهاً، ولكن يدفع في فاتورته الجديدة 462 جنيهاً شهرياً، بزيادة 85 جنيهاً.



