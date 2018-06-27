وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه ينوي تغيير عداد الكهرباء الخاص بمنزله، إلا أن نوع العدادات الذكية التي ينوي الاشتراك فيها لم تدخل منطقته حتى الآن.





وأضاف "شاكر"، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن الاستهلاك ليس له علاقة بالمنطقة سواء منطقة شعبية أو راقية، فمن يستهلك استهلاكًا كبيرًا سيقل نسبة الدعم عليه، والعكس صحيح.



