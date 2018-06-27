تفاصيل إخلاء 11 فندقا في مدينة روستوف الروسية

ذكر موقع "آر.إن.دي 1" الروسي، أن السلطات الروسية قامت بإخلاء 11 فندقًا في مدينة روستوف الروسية.





ونقل الموقع عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، إن شخصًا مجهولًا اتصل بالسلطات وأخبرهم بوجود متفجرات في 11 فندقًا بمدينة روستوف.





وأكد المصدر عدم وجود متفجرات في الفنادق مضيفًا: "كل شيء نظيف.. لا وجود لمتفجرات في أي فندق".



