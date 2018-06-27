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أخبار العالم

تفاصيل إخلاء 11 فندقا في مدينة روستوف الروسية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
ذكر موقع "آر.إن.دي 1" الروسي، أن السلطات الروسية قامت بإخلاء 11 فندقًا في مدينة روستوف الروسية.

ونقل الموقع عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، إن شخصًا مجهولًا اتصل بالسلطات وأخبرهم بوجود متفجرات في 11 فندقًا بمدينة روستوف.

وأكد المصدر عدم وجود متفجرات في الفنادق مضيفًا: "كل شيء نظيف.. لا وجود لمتفجرات في أي فندق".

وكانت وكالة رويترز قالت إن شهود عيان رأوا سيارات للشرطة وعربات إسعاف انتشرت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء حول فندق بمدينة روستوف أون-دون الروسية التي تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم.

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