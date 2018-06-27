المكسيك تواجه السويد لحسم الصعود لدور الـ 16 في كأس العالم

يشهد ملعب إكاتيريتبيرج أرينا مباراة مثيرة تجمع منتخبى المكسيك والسويد في الرابعة عصر اليوم في ختام مباريات المنتخبين بالدور الأول للمجموعة السادسة، والتي سيسعى خلالها المنتخبان للفوز لتأكيد أحقيته بالصدارة.





يسعى المكسيك لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي لتأكيد أحقيته بالتأهل، خصوصًا بعد ما أثبت أحقيته في الوصول للأدوار النهائية للبطولة بعد فوزه المثير على ألمانيا في الجولة الأولى.



