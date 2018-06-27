النساء أكثر عرضة لأمراض القلب لهذا السبب

قال محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إن المؤتمر الدولي السابع عشر لأمراض القلب، من أنجح المؤتمرات التي تضم أكبر أساتذة واستشاريين في العالم في أمراض القلب، مشيرا إلى أن قسم أمراض القلب هو القسم الأكبر في مجال الطب، حيث شهد تطورا كبيرا.



