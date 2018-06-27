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أخبار العالم

انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية.
وأشارت إلى وجود عدد من الإصابات.

وسنوافيكم بالتفاصيل

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