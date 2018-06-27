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الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15 : 12 ص
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انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:08 ص
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية.
وأشارت إلى وجود عدد من الإصابات.
وسنوافيكم بالتفاصيل
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