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فن

عيضة المنهالي يطلق أغنية حن حن

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أطلق صوت الإمارات عيضة المنهالي أغنية جديدة بعنوان "حن حن" باللون الشبابي مبتعدًا بذلك للمرة الأولى عن الشكل الغنائي الشعبي الإماراتي الذي ميزه لفترة طويلة.

العمل الجديد حمل عنوان "حن حن" من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد المري ولحن الفنان غيث محمد وتوزيع مهند خضر وهندسة صوت ماجد صالح، وتعرض الأغنية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الغنائية.

وتوقع المنهالي أن يحصد عمله الجديد مشاهدات عالية خاصة أنها تأتي استكمالًا لأعمال ناجحة مثل "يا بوي" و"أزعل عليك" وغيرهما من الأعمال المبهرة التي قدمها عيضة منذ سنة تقريبًا. 
عيضة المنهالي يطلق أغنية حن حن
عيضة المنهالي يطلق أغنية حن حن

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