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كأس العالم

ألمانيا تسعى للبقاء عبر بوابة كوريا الجنوبية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:01 ص
كوريا الجنوبية وألمانيا
كوريا الجنوبية وألمانيا
عمرو ابوبكر
يشهد ملعب کازان أرينا مباراة مثيرة تجمع منتخبي كوريا الجنوبية وألمانيا في الرابعة عصر اليوم في ختام مباريات المنتخبين بالدور الأول للمجموعة السادسة والتي يسعى خلالها المنتخبان للفوز لتأكيد أحقيته بالصدارة.

كان المنتخب الألماني قد تلقى صدمة ببداية مشواره في المونديال، بالهزيمة أمام نظيره المكسيكي صفر-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، وكاد يتعادل في المباراة الثانية أمام السويد، لكن كروس خطف هدف الفوز 2-1 لألمانيا في اللحظات الأخيرة من المباراة. 

ويحتل المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ويليه منتخب السويد، وألمانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، والمنتخب الكوري الجنوبي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

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