برلماني: خروج هيئة الدواء للنور قريباً

قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أكثر من قانون مقدم من النواب وأن هناك قانوناً مقدماً من الحكومة لإنشاء الهيئة، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشتها في أقرب وقت للخروج بقانون وبهيئة قوية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن اللجنة في المجلس ستعقد جلسات استماع ومناقشات بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة الأدوية.





وأوضح "حمودة " في تصريحات ل "صدى البلد" أن قانون هيئة الدواء من أهم القوانين خصوصًا في الفترة الحالية، للنهوض بمنظومة الدواء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواد المهمة داخل القانون جزء خاص بالشراء الموحد، وهو تنظيم عملية استيراد المواد الخام للدواء من الخارج، وذلك بهدف تقارب أسعار المواد الخام لتقليل الفجوة بين أسعار المنتج.



