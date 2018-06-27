ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: خروج هيئة الدواء للنور قريباً

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
عبدالله خالد
قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أكثر من قانون مقدم من النواب وأن هناك قانوناً مقدماً من الحكومة لإنشاء الهيئة، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشتها في أقرب وقت للخروج بقانون وبهيئة قوية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن اللجنة في المجلس ستعقد جلسات استماع ومناقشات بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة الأدوية.

وأوضح "حمودة " في تصريحات ل "صدى البلد" أن قانون هيئة الدواء من أهم القوانين خصوصًا في الفترة الحالية، للنهوض بمنظومة الدواء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواد المهمة داخل القانون جزء خاص بالشراء الموحد، وهو تنظيم عملية استيراد المواد الخام للدواء من الخارج، وذلك بهدف تقارب أسعار المواد الخام لتقليل الفجوة بين أسعار المنتج.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هيئة الدواء ستكون مختصة بشكل كبير بأن تقوم بالرقابة على تسعير الدواء والرقابة على منتجات شركات الأدوية وتحديد النواقص والتشجيع على صناعة الدواء المحلي، لافتًا إلى أنها ستكون جهة رقابية أكثر منها جهة صناعية. 

ترشيحاتنا

الكشف عن عملية الكثبان الرملية الإسرائيلية في أنجولا

اليوم.. الحكم على جلال البحيري لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية

الأرجنتين تحقق رقما مميزا في كأس العالم

تضارب الأنباء حول اختطاف عضو بالمجلس الرئاسي الليبي

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة مع صديق مجهول

تفاصيل إخلاء 11 فندقا في مدينة روستوف الروسية

مشروب يحارب الكوليسترول ويحرق الدهون.. احرصي عليه

ملكة بريطانيا تقر قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

خدمات أمنية مكثفة استعداداً للاحتفال بثورة 30 يونيو

هاني رمزي: سأسعى لإخراج لاعبين مميزين في الأهلي.. فيديو

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

انفجار كبير في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟