برلماني يطالب بزيادة الدعم على السلع التموينية

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه يجب أن تكون هناك زيادة في الدعم على السلع التموينية، من باب الحماية الاجتماعية، بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن كانت هناك علاوة غلاء للسلع التموينية والخبز، أن تتحملها الدولة، خاصة أنه من الصعب على المواطنين تحمل أي زيادة أخرى.





وأشار "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مشكلة كبيرة في البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، ولطالما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان هذا الأمر مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إلا أن الوزارة لم تستطع إلى الآن تجميع هذه البيانات، رغم أهميتها في توفير الكثير من الدعم الذي يجب أن يصل لمستحقيه.





وأكد عضو اقتصادية البرلمان على أنه طبقا لإحصائيات مركز التعبئة والإحصاء، فإن 30% من الشعب المصري، في حاجة للدعم، ما يعنى أن أكثر من 30 مليون مواطن في حاجة للدعم الذي يحصل عليه بعض الأغنياء.



