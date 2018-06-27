خبير دراسات قبطية يكشف أدلة زيف بردية زواج السيد المسيح

قال الدكتور لؤي محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، إنه عند الحديث عن أنواع الآثار المزورة، يجب أن نفرق بين مصطلحات استنساخ أو نسخ وتقليد أو تزوير، لافتًا إلى أن هناك عدة أسباب ودوافع لتزوير الأثر.





جاء ذلك الثلاثاء في محاضرة ألقاها بعنوان "كشف تزوير الآثار القبطية" ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للوحدات الأثرية، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بعنوان " كشف تزوير الآثار القبطية "، بحضور حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية، وتستمر عدة أيام.





وتابع:أسباب ودوافع لتزوير الآثر عدة، ومنها نسبة أثر قليل القيمة لشخصية عظيمة لرفع قيمة الأثر، أو نسبة أثر عظيم لشخص قليل القيمة لرفع قيمة الشخص، أو لإثبات حقوق تاريخية أو مادية، أو الترويج لفكرة أو مذهب.





وطرح سؤالا مهما"لماذا نهدف لكشف تزوير الأثار؟"، وقدم الإجابة بواقعة تعد أكبر دليل علي أهمية كشف تزوير الأثر، حيث أنه خلال فعاليات مؤتمر بالڤاتيكان والذي يعتبر أكبر سلطة دينية وروحية علي مستوي العالم وأكبر معقل للمسيحية، ألقت باحثة في التاريخ الكشف عن نص علي بردية قبطية يقول فية المسيح كلمة «زوجتي».





وتابع: وهذا يخالف جميع الكتب والعقائد السماوية، وقالت أن هذا النص يثبت أن المسيح تزوج!، لكن قاموا بإثبات أن هذا النص مزور بناءً علي عدة دلائل، أولها أن الخط الذي كتب به النص غير ثابت ومائل في بعض الحروف وهذا يدل علي أن كاتب النص غير متمرس.





كذلك عند تكبير حروف النص اكتشفوا أنه كتب بفرشاة وهي أداة حديثة ولم يكتب بالبوصة التي كانت تكتب بها النصوص فس ذلك الوقت، كما عثروا علي الاسكتشات الأصلية التي رسم منها ليوناردو دافنشي لوحة العشاء الأخير للمسيح وتلاميذه وكان مكتوب اسم كل تلميذ منهم وكتب علي الشخص الجالس علي يمينه والذي ادعي البعض انه امرأة لأنه يحمل ملامح أنثوية أنها زوجة المسيح «مريم المجدلية».



