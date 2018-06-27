الوزراء: لا نية لإلغاء إجازة السبت للعاملين بالقطاع الحكومي.. رفع تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ 8 جنيهات ليس صحيحاً.. ووزارة الطيران: ثبات أسعار تذاكر السفر

الحكومة تنفي الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

الوزراء: لا نية لإلغاء إجازة السبت للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة الطيران: ثبات أسعار تذاكر السفر

الحكومة تنفي إلغاء إجازة السبت للعاملين بالدولة

الوزراء: لا نية لرفع تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ 8 جنيهات

الحكومة تنفي وجود نقص للزيت والسكر التمويني

الحكومة تنفي مزاعم رفع ضرائب الدخل على المواطنين





نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.





وأضافت الوزارة أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي يتم العمل عليها حاليًا، تراعي جميع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة جميع بنودها.





وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والجهات التي نشرت وتداولت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة «16217».





ونفى مركز المعلومات، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة إلغاء إجازة السبت للعاملين بالدولة، وقد قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا على استمرار السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أي تغيير، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفي الدولة.





ناشد رئيس الجهاز جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة حفيظة موظفي الدولة دون مبرر.





كما نفى المركز، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر الطيران وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.





وأكدت الوزارة أنه لم يتم زيادة أسعار تذاكر الطيران عقب قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار الوقود، وذلك لأن وقود الطائرات ليس له أي علاقة بالسعر المحلي بل يرتبط بالأسعار العالمية للوقود، مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة لدى جمهور المسافرين والركاب.





وأعلنت الوزارة أن شركة مصر للطيران تطرح حاليًا أسعار تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول.





وأضافت الوزارة أنها حريصة على تحسين ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لجميع الركاب على حد سواء، والارتقاء بها بشكل مستمر، مُشيرةً إلى أن ذلك يعد على رأس أولويات عمل الوزارة.





ونفى كذلك ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إلغاء إجازة السبت للعاملين بالدولة.





وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا على استمرار السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أي تغيير، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفي الدولة.





وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة حفيظة موظفي الدولة دون مبرر.





كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ 8 جنيهات، وقام المركز بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، موضحةً أن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام تم رفعها لتصبح "3 جنيهات، 4 جنيهات، 5 جنيهات" فقط ولا توجد تذكرة أتوبيس نقل عام بـ 8 جنيهات، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.





وأكدت المحافظة أن تحديد سعر التذكرة يتم وفقًا لمسافة الخط وليس لون الأتوبيس كما كان سابقًا، مشيرةً إلى أن الأتوبيس الذي تصل تذكرته إلى 3 جنيهات يقطع 30كم فأقل، أما الأتوبيس الذي يقطع من 30 كم وحتى 40 كم فتذكرته بـ 4 جنيهات.





وأشارت المحافظة إلى أن الأتوبيس الذي تصل تذكرته إلى 5 جنيهات فهو الأتوبيس الذي يقطع مسافة تتراوح بين 40 كم وحتى 60 كم، موضحةً أن الأتوبيسات التي تقطع هذه المسافة هي التي تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة، كالتجمع الخامس والعبور ومدينة 6 أكتوبر وتبلغ تذكرتها 5 جنيهات.





وأوضحت المحافظة أن المينى باص المميز التابع لشركة مواصلات مصر والتي تعتبر إحدى شركات النقل الجماعي «قطاع خاص» هو الوحيد الذي تبلغ قيمة تذكرته بواقع ثمانية جنيهات بدلًا من سبعة جنيهات بواقع جنيه زيادة عن السابق، وذلك لتميز تلك الباصات بعدة مميزات أبرزها أنها مكيفة ومزودة بخدمة الواي فاي ولا تسمح بركوب أزيد من العدد المقرر فضلًا عن أن رحلاتها تغطي مسافات طويلة من وسط القاهرة للمدن الجديدة.





وفي النهاية ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.





ونفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنقص الزيت والسكر لمقررات البطاقات التموينية عن يونيو الجاري، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه تم صرف أكثر من 95% من قيمة سلع مقررات بطاقات يونيو، وتوافرت جميع السلع الغذائية من الزيت والسكر بجانب الأرز البلدي ب8.5 جنيه للكيلو الذي يتم صرفه ضمن نقاط سلع الخبز.





وأشارت الوزارة، إلي توافر الزيت والسكر لحاملي البطاقات التموينية بجميع المنافذ التموينية التي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.





وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، وستتّخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلي زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية «19280».





كما نفي المركز، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول توجه الحكومة لرفع ضرائب الدخل على المواطنين بعد التصديق على تعديل بعض ضرائب أحكام قانون الضريبة على الدخل.





قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت بدورها أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مؤكدة أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.





وأشارت الوزارة إلي أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.



