لهذا السبب يجب على الرياضيين إجراء رسم قلب بشكل دوري

قال الدكتور سمير مرقس رأفت، طبيب أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، أن توقف القلب المفاجئ، هو أحد الأعراض التي ظهرت مؤخرًا بين الرياضيين.
وأكد رأفت أن توقف القلب المفاجئ يعد المتهم الأول فيها هو تدخين السجائر، حيث إن التدخين أمر يمكن أن يتسبب في مشاكل جسيمة للجسم، وأخطرها أمراض القلب، وسرطان الرئة.
وذكر أن الإصابة بتوقف القلب المفاجئ بين الرياضيين يحدث بنسب كبيرة للغاية، لذا يجب معرفة طرق للوقاية منها، ويجب على الرياضيين أن يقوموا بعمل رسم قلب باستمرار، والمتابعة مع أطباء القلب لكي يتجنبوا الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.