لهذا السبب يجب على الرياضيين إجراء رسم قلب بشكل دوري

قال الدكتور سمير مرقس رأفت، طبيب أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، أن توقف القلب المفاجئ، هو أحد الأعراض التي ظهرت مؤخرًا بين الرياضيين.





وأكد رأفت أن توقف القلب المفاجئ يعد المتهم الأول فيها هو تدخين السجائر، حيث إن التدخين أمر يمكن أن يتسبب في مشاكل جسيمة للجسم، وأخطرها أمراض القلب، وسرطان الرئة.



