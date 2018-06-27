وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يتم إخراج محطات طاقة كهربية من الخدمة إلا في حالة أن تكون هناك محطات تستهلك حجماً كبيراً من الطاقة.
وأضاف "شاكر"، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن محطات توليد الطاقة الكهربية الجديدة توفر مليار جنيه بالمقارنة بالمحطات القديمة التي تستهلك حجمًا كبيرًا من الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه مازال غير راضٍ عن الخدمة في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن هناك استياءً في قرى سوهاج من الخدمة، ويتم العمل عليها لتحسين الخدمة.