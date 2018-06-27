ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:07 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو ممدوح
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يتم إخراج محطات طاقة كهربية من الخدمة إلا في حالة أن تكون هناك محطات تستهلك حجماً كبيراً من الطاقة.

وأضاف "شاكر"، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن محطات توليد الطاقة الكهربية الجديدة توفر مليار جنيه بالمقارنة بالمحطات القديمة التي تستهلك حجمًا كبيرًا من الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه مازال غير راضٍ عن الخدمة في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن هناك استياءً في قرى سوهاج من الخدمة، ويتم العمل عليها لتحسين الخدمة. 

ترشيحاتنا

إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها غير المحتشمة.. فيديو

قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

الأهلي يفوز على فاركو 3-1.. وديًا

مشاهدة مباراة الارجنتين ونيجيريا بث مباشر

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

الزمالك يوقع عقودا مع ثلاثي جديد

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

الأرجنتين تحقق رقما مميزا في كأس العالم

حارس الأرجنتين يسجل مشاركة تاريخية أمام نيجيريا في كأس العالم

فضائية أمريكية تطالب ليفربول الإنجليزي ببيع محمد صلاح

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط
شاكر: لا دعم لمن يتخطى حاجز الألف كيلو وات.. فيديو
وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو
محمد شاكر: قدرتنا على إنتاج الكهرباء كافية وتغطي الإحتياج .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟