بعد أن زادت واردات الأدوية إلى 53% من الاستهلاك المحلي.. البرلمان والحكومة يدرسان قانون هيئة الدواء.. مجدي مرشد: ستزيد من الناتج المحلي وضبط الأسعار.. ونائب: عقد جلسات حوار لإخراج القانون

مجدي مرشد: إنشاء هيئة الدواء سيزيد من الناتج المحلي وسيضبط الأسعار

برلماني: مصر كانت تصنع حوالي 97% من احتياجاتها من الأدوية

برلماني: خروج هيئة الدواء للنور في أقرب وقت





بعد أن كانت مصر تنتج أغلب احتياجها من الدواء تصنيع محلى وتقوم بتصدير البعض منه للخارج، تراجعت صناعة الدواء في الفترة الأخيرة وأصبح الاعتماد الأكبر على استيراد الأدوية فقد قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر لديها 9 مصانع أجنبية تستحوذ على 53% من حجم الدواء داخل مصر، ويرجع ذلك إلى عدم وجود هيئة الدواء، فهي موجودة بكل الدول ماعدا مصر، ويسعى البرلمان في الوقت الحالي إلى أن يخرج قانون هيئة الدواء بمناقشات العديد من القوانين المقدمة من النواب ومن الحكومة، فقد أكد النواب أنه سيتم إصدار القانون في أقرب وقت.





قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن إنشاء الهيئة العامة للدواء مهم جدا لأنه المعني بسوق الدواء في مصر وتنظيمه، وإنتاج الدواء والتصرف في حالة وجود نقص في السوق، ومدى جودته وتنظيم أسعاره والرقابة عليه.





وأضاف "مرشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لابد أن تكون هيئة الدواء مستقلة عن وزارة الصحة موضحًا أن لها دورا رقابيا على وزارة التموين لذلك لابد من أن تكون مستقلة، مشيرًا إلى أنها موجودة بجميع دول العالم لدورها القوى والمهم في منظومة الدواء والصحة بشكل عام.





وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك أكثر من قانون مقدم من النواب وأن هناك قانونا مقدما من الحكومة لإنشاء الهيئة، موضحًا أنه ستتم مناقشتها في أقرب وقت للخروج بقانون وبهيئة قوية في أقرب وقت، موضحًا أنه سيتم عقد جلسات استماع ومناقشات بين جميع الأطراف المعنية.





ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن صناعة الدواء المحلي تخاذل بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، موضحًا أن كان هناك 8 شركات تابعة للقطاع العام تصنع الدواء المصري تكفي الاحتياج المحلي، وتقوم بتصدير الدواء للخارج، بينما الآن تعمل هذه الشركات بـ 4% من قوة عملها فقط.





وأوضح النائب أن هناك الكثير من المشاكل التي أعاقت عملهم وأدت إلى ضعفهم، أهمها مشكلة عدم التسهيل في تسجيل الأدوية الجديدة، وعدم تحديد أسعار الأدوية المنتجة من شركات القطاع العام، والخسارة التي تلحق بالشركات لسوء تسعير الأدوية، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار الأدوية المنتجة من الشركات المحلية، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تنتج حوالي 1200 نوع دواء أغلبها يخسر بسبب عدم التسعير بالشكل الصحيح.





وأكد الدكتور مجدي مرشد أن إنشاء هيئة الدواء سوف تقوم بحل جميع العقبات التي تواجه تصنيع الدواء المحلي، وسوف تزيد من الناتج المحلي أكثر من الدواء الأجنبي الذي يتم استيراده.





أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، على أن قانون هيئة الأدوية من المقرر أن يري النور خلال دور الانعقاد القادم، مشيرًا إلى أنه طالما طالبنا بإصدار القانون خلال الفترة الماضية، لما له من أهمية كبيرة على صعيد القطاع الطبي.





وأوضح "هلالي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سبب تأخر صدور قانون هيئة الأدوية، أن له الكثير من المحاور الهامة التي تحتاج إلى تأنى في الدراسة قبل صدوره، خاصة أن المنضمين إلى الهيئة عدد كبير من القطاعات، مثل الصحة واتحاد الصناعات وغيرها.





وأشار عضو صحة البرلمان إلى أن دور الهيئة يشمل تنظيم توزيع الأدوية والرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وكذلك عملية التصدير، والتي كنا رواد فيها تصدير الأدوية على المستوى الأفريقي، إذ كانت مصر تصنع حوالي 97% من احتياجاتها، والتي انخفضت الآن إلى 7% فقط.





قال الدكتور عبد العزيز حمودة عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أكثر من قانون مقدم من النواب وأن هناك قانونا مقدما من الحكومة لإنشاء الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشتها في أقرب وقت للخروج بقانون وبهيئة قوية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن اللجنة في المجلس ستعقد جلسات استماع ومناقشات بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة الأدوية.





وأوضح "حمودة " في تصريحات لـ "صدى البلد" أن قانون هيئة الدواء من أهم القوانين خصوصًا في الفترة الحالية، للنهوض بمنظومة الدواء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواد المهمة داخل القانون جزء خاص بالشراء الموحد، وهو تنظيم عملية استيراد المواد الخام للدواء من الخارج، وذلك بهدف تقارب أسعار المواد الخام لتقليل الفجوة بين أسعار المنتج.



