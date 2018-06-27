محمد شاكر: قدرتنا على إنتاج الكهرباء كافية وتغطي الإحتياج .. فيديو

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قدرة مصر على إنتاج الطاقة كافية وتغطي الاحتياج المحلي، مشيرًا إلى أن قدرتنا على التوزيع ما زال بها بعض القصور، وأضاف: "نحن نعمل على معالجة ذلك الأمر خلال عامين من الآن".





وأضاف "شاكر" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن هناك مسافات آمنة بين المناطق السكنية وأبراج الضغط العالي، مضيفا: "لن نرسل الطاقة الكهربائية لمنزل متواجد في الحرم الآمن لأبراج الضغط العالي للكهرباء".





وتابع قائلاً: "منذ إنشاء وزارة الكهرباء ونحن نأخذ قروضاً لإنشاء محطات كهربائية لبيع الطاقة الكهربائية التي تسمح لنا بسداد تلك القروض".



