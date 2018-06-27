ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد شاكر: قدرتنا على إنتاج الكهرباء كافية وتغطي الإحتياج .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:55 ص
محمد شاكر
محمد شاكر
هاني حسين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قدرة مصر على إنتاج الطاقة كافية وتغطي الاحتياج المحلي، مشيرًا إلى أن قدرتنا على التوزيع ما زال بها بعض القصور، وأضاف: "نحن نعمل على معالجة ذلك الأمر خلال عامين من الآن". 

وأضاف "شاكر" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن هناك مسافات آمنة بين المناطق السكنية وأبراج الضغط العالي، مضيفا: "لن نرسل الطاقة الكهربائية لمنزل متواجد في الحرم الآمن لأبراج الضغط العالي للكهرباء".

وتابع قائلاً: "منذ إنشاء وزارة الكهرباء ونحن نأخذ قروضاً لإنشاء محطات كهربائية لبيع الطاقة الكهربائية التي تسمح لنا بسداد تلك القروض".

وأكمل:" إجمالي تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع في الكهرباء حوالي 361.4 مليار جنيه.. وتكلفة المشروعات المستقبلية المتمثلة في محطة الضخ والتخزين التي تساعد في التعامل مع الطاقة المتجددة بقدرة 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف بقدرة 6000 ميجا وات، حوالي 153 مليار جنيه بإجمالي 515 مليار جنيه للمشروعات الحالية والمستقبلية".

ترشيحاتنا

تريزيجيه يوجه رسالة تحذير للجماهير المصرية بعد وداع المونديال

وست هام يونايتد وولفرهامبتون مهتمان بضم أحمد حجازي

إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها غير المحتشمة.. فيديو

اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ كوبر ومساعديه ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا

وزير الكهرباء: يونيو.. موعد تشغيل التكييف بمنزلي.. فيديو

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

حبس أنس البلتاجي 15 يوما لاتهامه بالانضمام للجماعة الإرهابية

محمد شاكر: مد دعم الكهرباء 3 سنوات إضافية.. فيديو

الصحف البريطانية تطارد محمد صلاح بسبب علاقته برئيس الشيشان

شاهد.. حركة غير أخلاقية من مارادونا بعد ضمان صعود الأرجنتين

الأرجنتين تفوز على نيجيريا وتتأهل لدورالـ16 بالمونديال.. فيديو

علاء مبارك يعلق على أداء منتخب مصر بعد الخروج من مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط
شاكر: لا دعم لمن يتخطى حاجز الألف كيلو وات.. فيديو
وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو
محمد شاكر: قدرتنا على إنتاج الكهرباء كافية وتغطي الإحتياج .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟