برلماني يطالب جميع هيئات الدولة بالرقابة على فساد المحليات

قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إنشاء مجالس أمناء في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، كان قد طرح منذ سنة ولكن البرلمان رفض الطلب، لأن عملهم يقتصر على أن يكونوا مستشارين للمحافظين، وهو ما يزيد الأعباء ولا يكون حلاً لمشاكل المحليات.





وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن كل محافظ حاليًا له عدد من المساعدين، وأن إنشاء مجلس للأمناء لن يكون له تأثير قوى، مشددًا على أهمية إنشاء لجنة التفتيش والرقابة أو أن يتم تفعيل اللجنة الموجودة التابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن ليس له دور في الفترة السابقة ولم يتم تفعيل دوره.



