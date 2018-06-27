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برلمان

برلماني يطالب جميع هيئات الدولة بالرقابة على فساد المحليات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
عبدالله خالد
قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إنشاء مجالس أمناء في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، كان قد طرح منذ سنة ولكن البرلمان رفض الطلب، لأن عملهم يقتصر على أن يكونوا مستشارين للمحافظين، وهو ما يزيد الأعباء ولا يكون حلاً لمشاكل المحليات.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن كل محافظ حاليًا له عدد من المساعدين، وأن إنشاء مجلس للأمناء لن يكون له تأثير قوى، مشددًا على أهمية إنشاء لجنة التفتيش والرقابة أو أن يتم تفعيل اللجنة الموجودة التابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن ليس له دور في الفترة السابقة ولم يتم تفعيل دوره.

وطالب النائب الدولة بالكامل بمراقبة المحليات للقضاء على الفساد الموجود بها، وألا تقتصر الدور الرقابي على النواب فقط، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية يلمسها المواطن يوميًا من القمامة أو الأحياء والوحدات المحلية، أو من المواقف وتعريفة المواصلات.

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