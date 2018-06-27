الشرطة الروسية تخلي فندقا يستضيف مباريات بالمونديال

أخلت الشرطة الروسية، مساء الثلاثاء، فندقا، في مدينة "روستوف- أون- دون" التي تستضيف مباريات بمونديال كأس العالم الجاري.



وقال موظفو فندق "توبوس كونجرس"، إن الشرطة أخبرتهم أن سبب إجلائهم من الفندق هو وجود تهديد بقنبلة؛ حسبما ذكر موقع "جلوبال نيوز" الإخباري.



وشوهدت سيارات الشرطة وعربات الإسعاف خارج الفندق الذي ضمّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى قائمة فنادق كأس العالم، لكن لا توجد أي من فِرق المنتخبات داخل الفندق.



وتم الإبلاغ عن تهديد القنبلة بعد أقل من ساعتين من اختتام مباراة كرواتيا وأيسلندة