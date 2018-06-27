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بنات البلد

أطعمة صادمة تحرق الدهون.. أغربها نوع من المكسرات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تغفلين تناولها تساعد على محاربة السيلوليت وتحفز الدورة الدموية لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاي الهندي: 

1. الكرنب: غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب. 

2. الثوم: غنى بمركبات الكبريت التي تزيد من نسبة الكولاجين في الجلد.

3. البنجر: غني بالنترات ويحفز الدورة الدموية بصورة أكبر. 

4. السبانخ: يعمل على توازن نسبة السوائل بالجسم.

5.اللوز: غني بمادة الستيرول التي تضبط نسبة الإستروجين بالجسم، وبالتالي هي تقلل من ظهور علامات السيلوليت.

6. الخيار: يساهم في ترطيب الجلد والوقاية من السيلوليت. 

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