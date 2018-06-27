أطعمة صادمة تحرق الدهون.. أغربها نوع من المكسرات

أطعمة عديدة تغفلين تناولها تساعد على محاربة السيلوليت وتحفز الدورة الدموية لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:
1. الكرنب: غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب.
2. الثوم: غنى بمركبات الكبريت التي تزيد من نسبة الكولاجين في الجلد.
3. البنجر: غني بالنترات ويحفز الدورة الدموية بصورة أكبر.
4. السبانخ: يعمل على توازن نسبة السوائل بالجسم.
5.اللوز: غني بمادة الستيرول التي تضبط نسبة الإستروجين بالجسم، وبالتالي هي تقلل من ظهور علامات السيلوليت.
6. الخيار: يساهم في ترطيب الجلد والوقاية من السيلوليت.