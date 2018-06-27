هاني رمزي: سأسعى لإخراج لاعبين مميزين في الأهلي.. فيديو

وجَّه هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، الشكر إلى لجنة الكرة بالنادي الأهلي لثقتهم الكاملة في توليه منصبا قياديا داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.
وقال «رمزي» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «مع شوبير»: "ردود أفعالنا كمسئولين وجماهير مبالغ فيها سواء في الفوز أو الهزيمة، حصلت على دراسات طويلة الأمد في ألمانيا في مجال إعداد المنتخبات الوطنية، أعتقد أننا نحتاج إلى مثل ذلك في الفترة الحالية للمنتخب".
واختتم: "للنظر إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي بلغ عدد اللاعبين المقيدين في سجلاته عام 2007 إلى 6 ملايين و750 ألف لاعب دون تسنين أو تزوير كما يحدث عندنا في مصر، وأتمنى أن تساهم خبراتي في تطوير أداء اللاعبين الناشئين بالنادي الأهلي وإمكانية احترافهم منذ الصغر".