المصري يصرف مستحقات ومكافآت لاعبيه عن الموسم الماضي

صرف مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، القسط الرابع والأخير من مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي والمتمثل في نسبة مشاركة اللاعبين على مدار الموسم، بالإضافة لصرف القسطين الثالث والرابع “نسبة المشاركة ” للاعب البوركينابي محمد كوفي.





كما قام المجلس أيضًا بصرف المكافآت الإضافية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والمتعلقة بالحصول على تسع نقاط بمباريات “النصر وطنطا وسموحة ” بالدور الثاني والحصول على سبع نقاط من مباريات “الجيش ومصر للمقاصة والرجاء” بالدور الأول، “المقاولون العرب والأسيوطي والإنتاج الحربي” بالدور الأول، “بتروچيت والزمالك وطلائع الجيش” بالدور الثاني.



