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كأس العالم

لاعب المنتخب الوطني للسباحة: أتمنى اهتمام الجمهور بالألعاب الفردية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعرب عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز خلال مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال "سامح" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن تمثيل مصر أمام العالم في غاية المسئولية لمكانة مصر العالمية أمام الجميع.

وأوضح لاعب المنتخب الوطني أن الاتحاد المصري قام بتحقيق جميع متطلبات البعثة دون وجود أي صعوبات خلال فترة تواجدنا معربا عن تمنياته باهتمام الجمهور المصري بالألعاب الفردية لرفع الروح المعنوية لكل لاعبي المنتخب.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تواجدها من أجل استقبال بعثة مصر لألعاب البحر المتوسط وتوجيه الشكر لهم مضيفاً أن ذلك يزيد من إصرار لاعبي المنتخب في تحقيق نجاحات أكثر.

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