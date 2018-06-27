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توك شو

أسامة كمال: أهالي بولاق يرفضون هدم العقارات الأثرية.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
توك شو
عرض الإعلامي أسامة كمال، على الهواء شكاوى سكان وأصحاب المحلات بالعقارات المطلة على شارع 26 يوليو خوفًا من الإزالة، قائلا إن هناك تخوفا كبيرا من الأهالي من هدم العقارات الأثرية.

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، الثلاثاء، أن الأهالي فوجئوا أن عقاراتهم ضمن مثلث تخطيط وتطوير منطقة ماسبيرو.

وأعرب عدد من سكان منطقة بولاق أبو العلا عن اندهاشهم من وجود إعلان على عقاراتهم، يُطالبهم بإخلاء منازلهم تمهيداُ لهدمها، في إطار خطة محافظة القاهرة لإزالة العقارات المطلة على شارع 26 يوليو عدا المنازل الأثرية.

وطالب الأهالي وأصحاب المحال الاستمرار في منطقة بولاق أبو العلا، نظرًا لارتفاع مستوى الحياة، لأن عقاراتهم أثرية، وأن هناك بعض المحال عبارة عن متاحف.

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