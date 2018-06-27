حي على بلدنا.. على المسرح القومي ابتداءً من 28 يونيو

قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي، إن فرقته تستعد لإعادة عرض "حي على بلدنا" بالمجان ولمدة أسبوع على المسرح القومي بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل الموافق 28 يونيو في تمام العاشرة مساءً.





و"حي على بلدنا" هو عرض مسرحي غنائي يدور حول علاقة الإنسان بوطنه وقضاياه والتي أشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتي الوطن يشحذ الهمم ويشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، وفي نفس الوقت هو الضاحك المسلي والمعين على هموم الحياة، العرض من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد.



