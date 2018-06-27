حي على بلدنا.. على المسرح القومي ابتداءً من 28 يونيو

قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي، إن فرقته تستعد لإعادة عرض "حي على بلدنا" بالمجان ولمدة أسبوع على المسرح القومي بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل الموافق 28 يونيو في تمام العاشرة مساءً.
و"حي على بلدنا" هو عرض مسرحي غنائي يدور حول علاقة الإنسان بوطنه وقضاياه والتي أشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتي الوطن يشحذ الهمم ويشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، وفي نفس الوقت هو الضاحك المسلي والمعين على هموم الحياة، العرض من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد.
ويشارك في بطولة العرض كل من أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمي، المطربة نهال خالد، ويتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز ومحمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، ومن إخراج أحمد إسماعيل.