ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

سفير كازخستان: سنصدر القمح لمصر قريباً

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قال السفير الكازاخستاني بالقاهرة أرمان ايسا غالييف، إن بلاده دولة أصبحت دولة قوية سياسيا واقتصاديا خلال عشر سنوات، وأصبحت مصدرة كل أنواع المعادن والخامات كالنفط والغاز واليورانيوم ومن أكبر مصدري القمح في العالم.

وأضاف سفير دولة كازاخستان خلال لقائه ببرنامج «حق عرب» مع الإعلامي «محسن داود» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير بين مصر وكازاخستان حيث أننى تقابلت مع وزير التموين المصري لمناقشة إعادة تصدير القمح من كازاخستان إلى مصر كما كنا نصدر لها في عام 2010 و2011 و2012 وقريبا سنصدره مرة أخرى لمصر.

وأشار إلى وجود مشكلة بسيطة هي أن كازاخستان ليس لديها موانئ ونستعمل الموانئ الروسية والاوكرانية ومن الممكن استخدام الخليج العربي لجلب البضائع الكازاخستانية لمصر. 

ترشيحاتنا

تعرف على مسجلي الهدف 100 في آخر 3 نسخ لكأس العالم .. فيديو

نقل مارادونا إلى المستشفى بعد فوز الأرجنتين على نيجيريا.. فيديو

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا

إلغاء الحكم بإعدام سودانية قتلت زوجها لقيامه باغتصابها فى شهر العسل

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

بطلة الرجل الحديدي: زوجي ساندني ماديا ومعنويا وهو سر نجاحي

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة مع صديق مجهول

ميسي يعادل إنجاز مارادونا وباتيستوتا في ثلاث نسخ ببطولة كأس العالم

محمد شاكر: مد دعم الكهرباء 3 سنوات إضافية.. فيديو

شاهد.. حركة غير أخلاقية من مارادونا بعد ضمان صعود الأرجنتين

إبراهيم سعيد يوبخ كوبر على طريقته الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟