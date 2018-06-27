سفير كازخستان: سنصدر القمح لمصر قريباً

قال السفير الكازاخستاني بالقاهرة أرمان ايسا غالييف، إن بلاده دولة أصبحت دولة قوية سياسيا واقتصاديا خلال عشر سنوات، وأصبحت مصدرة كل أنواع المعادن والخامات كالنفط والغاز واليورانيوم ومن أكبر مصدري القمح في العالم.





وأضاف سفير دولة كازاخستان خلال لقائه ببرنامج «حق عرب» مع الإعلامي «محسن داود» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير بين مصر وكازاخستان حيث أننى تقابلت مع وزير التموين المصري لمناقشة إعادة تصدير القمح من كازاخستان إلى مصر كما كنا نصدر لها في عام 2010 و2011 و2012 وقريبا سنصدره مرة أخرى لمصر.



