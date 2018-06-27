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نقابة العاملين بالسكك الحديدية: نحتاج للدعم بشدة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
توك شو
كشف عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية والمترو، أن هيئة السكك الحديدية في حاجة شديدة للدعم، قائلاً: "نعاني من عدم وجود قطع غيار، كما أن عنصر الأمن والسلامة في حاجة لدعم شديد".

وأضاف "فكري"، في حواره مع الإعلامي أسامة، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أنه "عندنا بعض المشاكل للعمال ونريد تحسين وضع قائدي القطارات، وهم يتحملون كل المصاعب في عملهم ولمخاطر"، لافتًا إلى أن هناك دراسة نعرضها على وزير النقل لتحسين أوضاعهم وعمال الأبراج أيضًا.

وفي السياق نفسه أشار خالد الفقي رئيس نقابة العاملين بالصناعات المعدنية الثقيلة والهندسية، إلى أن بعض العمال في بعض المؤسسات والمصانع عانوا، مُستدركًا: "كانوا بيعطيوا علشان الرواتب مكنتش بتيجي وانهارده رجعت الرواتب بشكل منتظم مع تدخل النقابة".

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