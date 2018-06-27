نقابة العاملين بالسكك الحديدية: نحتاج للدعم بشدة

كشف عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية والمترو، أن هيئة السكك الحديدية في حاجة شديدة للدعم، قائلاً: "نعاني من عدم وجود قطع غيار، كما أن عنصر الأمن والسلامة في حاجة لدعم شديد".





وأضاف "فكري"، في حواره مع الإعلامي أسامة، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أنه "عندنا بعض المشاكل للعمال ونريد تحسين وضع قائدي القطارات، وهم يتحملون كل المصاعب في عملهم ولمخاطر"، لافتًا إلى أن هناك دراسة نعرضها على وزير النقل لتحسين أوضاعهم وعمال الأبراج أيضًا.



